Чому Бельгія відмовляється від плану ЄС?

Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево в середу вранці перед зустріччю НАТО у Брюсселі, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Козирна карта Європи: як активи Росії можуть стати переломним кроком для підтримки України

Ця заява бельгійського міністра прозвучала за кілька годин до того, як Єврокомісія мала презентувати пропозицію, яка дозволила б ЄС використати заморожені активи Центробанку Росії для фінансування України.

Текст, який комісія представить сьогодні, не вирішує наші занепокоєння належним чином,

– зауважив Прево.

Хоча більшість європейських лідерів вважають використання російських активів найреалістичнішим способом фінансової підтримки України у найближчі роки, Бельгія блокує цю ініціативу.

Уряд країни побоюється юридичних наслідків, якщо Москва захоче повернути свої мільярди, адже більшість цих коштів зберігаються у брюссельському депозитарії Euroclear.

Неприйнятно використовувати ці гроші і залишити нас сам на сам із ризиками,

– наголосив Прево.

Єврокомісія вже кілька тижнів намагається вмовити Бельгію, пропонуючи різні варіанти, які б допомогли зняти ці побоювання, але жодна пропозиція поки її поки не переконала.

Наші двері завжди були відкриті і залишаються такими. Але ми маємо прикре відчуття, що нас не почули. Наші застереження применшують,

– додав глава МЗС Бельгії.

Що означає відмова Бельгії?

Несподівана відмова Бельгії створює нові перешкоди для Євросоюзу, який намагається швидко знайти фінансове рішення для підтримки Києва. Адже Україна може стикнутися з бюджетним дефіцитом уже в І кварталі 2026 року.

У керівництва ЄС дедалі менше часу для пошуку коштів. Тому Єврокомісія сподівалася вже сьогодні схвалити пропозицію, яка б включала "репараційний кредит", пише Reuters.

Тепер відмова Бельгії може змусити Брюссель розглянути інші фінансові варіанти. Єврокомісія пропонує також або надати Україні мільярдні гранти, або взяти спільний борг країнами ЄС для гарантування допомоги Україні. Але обидві пропозиції не мають особливої підтримки у блоці.

Натомість Бельгія якраз пропонує ЄС узяти позику для забезпечення кредиту Києву.

Це добре відомий, надійний і усталений механізм із передбачуваними параметрами,

– вважає Прево.

Варто знати! Європейські посадовці планували винести представлену юридичну пропозицію на розгляд лідерів ЄС на саміті у Брюсселі 18 грудня. Але тепер цей графік опинився під питанням.

Які ще пропозиції щодо допомоги Україні?