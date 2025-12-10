"Это полностью неправда": Япония резко опровергла обвинения относительно российских активов

Почему Японии пришлось оправдываться?

Однако японское правительство опровергло информацию медиа о том, что отказал Евросоюзу в предложении присоединиться к инициативе по использованию активов Кремля, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Это полностью неправда. Япония действует в интересах Украины, исходя из наших национальных интересов,

- заявил заместитель министра финансов по международным вопросам Ацуши Мимура.

Политик добавил, что однажды Токио тоже может оказаться в подобной ситуации в Восточной Азии.

Эти слова министра прозвучали в ответ на статью Politico. Ранее издание написало, что Япония отказалась присоединиться к инициативе Еврокомиссии по российским активам для поддержки Украины

В материале также утверждалось, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма на встрече G7 якобы категорически отвергла возможность использования около 30 миллиардов долларов России, которые заблокированы на территории страны. Это утверждение Мимура тоже опроверг.

Министр Катаяма никогда не делала таких заявлений. Она сказала, что Япония готовится осуществить конкретные шаги в поддержку Украины,

– подчеркнул Мимура.

Заметьте! Politico отмечало, что Япония якобы берет пример с США, которые выступают против использования замороженных средств России.

Что решили представители G7?

Следует добавить, что в совместном заявлении министров финансов государств G7 после виртуальной встречи 8 декабря не было ни одного упоминания об отказе Японии по использованию российских средств.

Наоборот, представители стран "Большой семерки" отметили, что работают над различными вариантами финансирования Украины, в том числе и за счет замороженных активов Москвы.