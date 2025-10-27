Як Євросоюз планує надалі фінансувати Україну?

Єврокомісія готує варіанти до наступного засідання Європейської ради 18 грудня, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також Заморожені активи Росії для допомоги Україні: чи схвалює Трамп передачу грошей

Цю інформацію повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. Інформацію вона надала під час спілкування з журналістами у Брюсселі 27 жовтня.

Єврокомісія продовжує розглядати заморожені активи ЄС як одне з основних джерел майбутнього фінансування України,

– йдеться у тексті.

Піньо сказала, що у документі з варіантами рішень щодо фінпідтримки України розглянуть інші можливі варіанти. Однак основна увага "повинна залишатися на використанні заморожених активів".

Згідно зі слів головної речниці Європейської комісії, аналітичний документ з варіантами фінансування "має бути незабаром представлений". Зокрема Європейська рада має ухвалити рішення на їх основі.

Зверніть увагу! У Паули Піньо також запитали, чи охоплюватиме ця пропозиція російські суверенні активи, які заморожені в Бельгії, чи також активи в інших державах. Речниці ж відповіла, що питання "залишається відкритим".

Що ще відомо щодо фінансування?

Європейський Союз планує фінансувати Україну протягом наступних двох років, зокрема через використання заморожених активів Росії. І це навіть попри позицію Бельгії. Таку заяву зробив голова Європейської Ради Антоніо Кошта, пише Reuters.

Ми ухвалимо політичне рішення, щоб забезпечити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки, включно з придбанням військового обладнання,

– сказав Антоніо Кошта.

Важливо! Зокрема президент України Володимир Зеленський зазначив, що країна використає велику частину активів для закупівлі зброї.

Що про ситуацію кажуть європейські лідери?