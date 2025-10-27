Як Євросоюз планує надалі фінансувати Україну?
Єврокомісія готує варіанти до наступного засідання Європейської ради 18 грудня, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
Цю інформацію повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. Інформацію вона надала під час спілкування з журналістами у Брюсселі 27 жовтня.
Єврокомісія продовжує розглядати заморожені активи ЄС як одне з основних джерел майбутнього фінансування України,
– йдеться у тексті.
Піньо сказала, що у документі з варіантами рішень щодо фінпідтримки України розглянуть інші можливі варіанти. Однак основна увага "повинна залишатися на використанні заморожених активів".
Згідно зі слів головної речниці Європейської комісії, аналітичний документ з варіантами фінансування "має бути незабаром представлений". Зокрема Європейська рада має ухвалити рішення на їх основі.
Зверніть увагу! У Паули Піньо також запитали, чи охоплюватиме ця пропозиція російські суверенні активи, які заморожені в Бельгії, чи також активи в інших державах. Речниці ж відповіла, що питання "залишається відкритим".
Що ще відомо щодо фінансування?
Європейський Союз планує фінансувати Україну протягом наступних двох років, зокрема через використання заморожених активів Росії. І це навіть попри позицію Бельгії. Таку заяву зробив голова Європейської Ради Антоніо Кошта, пише Reuters.
Ми ухвалимо політичне рішення, щоб забезпечити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки, включно з придбанням військового обладнання,
– сказав Антоніо Кошта.
Важливо! Зокрема президент України Володимир Зеленський зазначив, що країна використає велику частину активів для закупівлі зброї.
Що про ситуацію кажуть європейські лідери?
Польський прем'єр Дональд Туск вважає, що альтернативних джерел для фінансування України не так багато. На його думку, краще буде усім країнам Європейського Союзу погодитися на надання "репараційної позики".
Водночас французький президент Емануель Макрон заявив, що у рішенні Єврокомісії ніколи не йшлося про безпосередню конфіскацію активів Кремля. Згідно з його слів, пропонувалося взяти ресурси, які знаходяться навпроти цих російських активів, і на цій основі видати кредити під гарантії або ЄС, або європейського бюджету, або у змішаний спосіб.