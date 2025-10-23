Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
Що відомо про рішення ЄС щодо російських активів?
Рішення щодо використання заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні Європейський Союз відкладав до грудня.
Сталося це після того, як Бельгія зажадала більших гарантій того, що вона не нестиме відповідальності за ризики, пов'язані з позиками у розмірі 140 мільярдів євро.
Лідери ЄС попросили Європейську комісію, виконавчий орган ЄС, підготувати варіанти для розгляду на наступному саміті, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням,
– пише Bloomberg.
Джерела додали, що мета полягає в тому, щоб досягти остаточної угоди до кінця 2025 року.
Що саме вимагає Бельгія?
ЄС готує "репараційний кредит" для України на суму 140 мільярдів євро. Джерелом фінансування мають стати заморожені російські активи у банках Європи. Окрім того, розглядається можливість залучення ще 25 мільярдів євро з приватних рахунків.
Тим часом Бельгія не поспішає підтримувати цю ідею. Країна не проти використання заморожених російських активів, які зберігаються у ЄС, але підтримає ідею надання "репараційного кредиту" Україні тільки за 3 умов.
Бельгія хоче повного розподілу юридичних ризиків між усіма країнами ЄС, хоче гарантій, якщо кошти доведеться повертати Росії, щоб кожна держава доєдналася до зобов'язань, а також закликає інші країни, які теж мають заморожені російські активи, діяти аналогічно.