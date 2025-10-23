Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Несмотря на сопротивление Бельгии: ЕС обещает финансирование Украине на следующие два года

Что известно о решении ЕС по российским активам?

Решение об использовании замороженных активов российского центрального банка для помощи Украине Европейский Союз откладывал до декабря.

Произошло это после того, как Бельгия потребовала больших гарантий того, что она не будет нести ответственности за риски, связанные с займами в размере 140 миллиардов евро.

Лидеры ЕС попросили Европейскую комиссию, исполнительный орган ЕС, подготовить варианты для рассмотрения на следующем саммите, сообщают источники, знакомые с этим вопросом,

– пишет Bloomberg.

Источники добавили, что цель состоит в том, чтобы достичь окончательного соглашения до конца 2025 года.

Что именно требует Бельгия?