ЕС обещает средства Украине на следующие 2 года / GettyImages

Евросоюз настроен финансировать помощь Украине в течение следующих двух лет, рассматривая использование российских активов. Средства планируют выделить даже несмотря на угрозы Бельгии заблокировать план "репарационного кредита" Киеву.