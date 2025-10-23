Что планируют в Евросоюзе?
Об этом заявил председатель Европейского Совета Антонио Кошта, прибыв на саммит лидеров ЕС 23 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Кошта четко дал понять, что ожидает принципиальной договоренности по использованию российских активов уже в четверг, а технические детали будут согласованы позже.
Мы примем политическое решение, чтобы обеспечить финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, включая приобретение военного оборудования,
– подчеркнул Кошта.
Ожидается, что европейские лидеры на саммите поручат Еврокомиссии подготовить официальное юридическое предложение, как лучше использовать замороженные активы Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский, который тоже прибыл на саммит, призвал их сделать это быстро и добавил, что Киев использует значительную часть замороженных активов для закупки европейского оружия.
Любой, кто медлит с решением о полном использовании замороженных российских активов, не только ограничивает нашу оборону, но и замедляет прогресс ЕС,
– отметил Зеленский.
Почему Бельгия против использования средств России?
Вместе с тем Бельгия угрожает заблокировать инициативу по использованию ЕС замороженных активов России для финансирования Украины. Она опасается юридической ответственности из-за возможных судебных исков со стороны России.
Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер даже озвучил 3 условия, при которых его страна согласится на "репарационный кредит" Украине за счет средств Москвы, пишет "Европейская правда".
- Бельгия хочет полного распределения юридических рисков между всеми странами ЕС.
- Требует гарантий от всех членов блока на случай, если деньги придется возвращать России.
- Призывает другие страны, которые тоже держат замороженные активы Кремля, аналогично разрешить их использование в пользу Украины.
Даже во время второй мировой войны обездвиженные активы никогда не трогали. Поэтому это очень важный шаг, если на него решаться,
– подчеркнул де Вевер.
Что известно об использовании средств России?
ЕС планирует предоставить "репарационный кредит" Украине объемом 140 миллиардов евро. Средства хотят привлечь из замороженных российских активов, что сейчас находятся в европейских банках, в частности в бельгийском Euroclear.
Параллельно Еврокомиссия рассматривает возможность использовать еще около 25 миллиардов евро из частных счетов, размещенных в финансовых учреждениях стран ЕС.
В последние недели Брюссель усиливает давление на Бельгию, пытаясь убедить ее согласиться на использование этих замороженных миллиардов. Позиция де Вевера даже вызвала недовольство среди части лидеров. Особенно после того, как Бельгия ввела корпоративный налог на доходы депозитария Euroclear, где хранятся российские активы.