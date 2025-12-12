Колишній британський солдат, український морський піхотинець, захисник Маріуполя Шон Піннер розповів 24 Каналу, що все вказує на те, що мирний план, який запропонували американці, чітко орієнтований на потреби Кремля. У ньому немає нічого, що б приносило користь Україні.

Чому Росії потрібна мирна угода?

Шон Піннер зауважив, що останнім часом російська пропаганда все більше набирає обертів.

Видається, що це була дуже добре спланована акція. Безперечно, це залишає багато запитань до адміністрації Трампа. Тепер ми маємо справу з ультиматумом (про поступки України Росії – 24 Канал), який важко прийняти. Це чергова спроба умиротворення Володимира Путіна,

– сказав він.

Якби Україна і дійсно погодилась із мирним планом США, який їй зовсім невигідний, то немає жодних гарантій, що американці виконали б свої обіцянки у випадку повторного нападу Росії.

Будь-які розмови про мир дуже вигідні Кремлю, адже тиск на російську економіку триває й досі. У Росії дефіцит бюджету.

Зараз росіяни продають свої золоті резерви, щоб утриматися на плаву. На Путіна чиниться жахливий тиск. Він намагається переконати внутрішню аудиторію, що досі досягає прогресу (на фронті – 24 Канал),

– зазначив колишній британський солдат.

На його думку, Київ не погодиться на невигідну мирну угоду з Росією. Однак єдиний варіант, коли Україні вдасться перемогти Кремль – це колапс російської економіки.

Я щиро вірю, що на Путіна можна чинити набагато більше тиску, ніж було і є зараз. Росіяни втратили половину територій, які захопили у 2022 році. Вони втратили домінування на Чорному морі, у Сирії. Третина їхніх ядерних бомбардувальників знищена. Тож вони нікуди не просунулися,

– сказав Шон Піннер.

Попри це, Путін, ймовірно, намагається скористатися Трампом, щоб досягти своїх військових цілей в Україні. Він робить все задля того, аби переконати адміністрацію США тиснути на Україну підписати мир.

