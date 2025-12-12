Бывший британский солдат, украинский морской пехотинец, защитник Мариуполя Шон Пиннер рассказал 24 Каналу, что все указывает на то, что мирный план, который предложили американцы, четко ориентирован на потребности Кремля. В нем нет ничего, что бы приносило пользу Украине.

Почему России нужно мирное соглашение?

Шон Пиннер заметил, что в последнее время российская пропаганда все больше набирает обороты.

Кажется, что это была очень хорошо спланированная акция. Бесспорно, это оставляет много вопросов к администрации Трампа. Теперь мы имеем дело с ультиматумом (об уступках Украины России – 24 Канал), который трудно принять. Это очередная попытка умиротворения Владимира Путина,

– сказал он.

Если бы Украина и действительно согласилась с мирным планом США, который ей совсем невыгоден, то нет никаких гарантий, что американцы выполнили бы свои обещания в случае повторного нападения России.

Любые разговоры о мире очень выгодны Кремлю, ведь давление на российскую экономику продолжается до сих пор. В России дефицит бюджета.

Сейчас россияне продают свои золотые резервы, чтобы удержаться на плаву. На Путина оказывается ужасное давление. Он пытается убедить внутреннюю аудиторию, что до сих пор достигает прогресса (на фронте – 24 Канал),

– отметил бывший британский солдат.

По его мнению, Киев не согласится на невыгодное мирное соглашение с Россией. Однако единственный вариант, когда Украине удастся победить Кремль – это коллапс российской экономики.

Я искренне верю, что на Путина можно оказывать гораздо больше давления, чем было и есть сейчас. Россияне потеряли половину территорий, которые захватили в 2022 году. Они потеряли доминирование на Черном море, в Сирии. Треть их ядерных бомбардировщиков уничтожена. Поэтому они никуда не продвинулись,

– сказал Шон Пиннер.

Несмотря на это, Путин, вероятно, пытается воспользоваться Трампом, чтобы достичь своих военных целей в Украине. Он делает все для того, чтобы убедить администрацию США давить на Украину подписать мир.

Что известно о мирном соглашении между Украиной и Россией?