Під час спілкування з журналістами глава держави зізнався, що найбільш проблемними питаннями у мирному плані залишається контроль над Донбасом і ЗАЕС, передає 24 Канал.
Дивіться також Зеленський провів важливу розмову з американською командою: про що говорили
Щодо яких пунктів у плані Трампа сторони не можуть дійти згоди?
Так, Росія наполягає на тому, аби Україна вивела свої війська з Донбасу. Київ своєю чергою вкотре підкреслює, що не має ані законного, ані морального права на подібний крок. США тим часом намагаються знайти компроміс.
Зверніть увагу! В останньому проєкті мирного плану американці вимагають від України вивести війська з частини Донецької та Луганської областей, але не ставлять такої вимоги для Росії. План передбачає створення демілітаризованої буферної зони, яка буде міжнародно визнана як територія Росії, що є неприйнятним для Києва.
Також росіяни наполягають на збереженні свого контролю над ЗАЕС. Київ проти цього. Якщо ЗАЕС залишиться за ворогом, то станія не буде працювати.
Тобто у нас ключових дві непогоджені позиції – це території Донеччини і те, що з цим повʼязано, а також Запорізька АЕС. Ось дві теми, які ми продовжуємо обговорювати,
– пояснив Зеленський.
За словами політика, американська сторона пропонує створити спільний формат управління станцією. Україна наполягає: якщо США здатні взяти об'єкт під свій контроль і забезпечити демілітаризацію зони – тобто відведення російських військ на безпечну відстань – тоді з'явиться можливість відновити український доступ до станції. Після цього потрібно буде визначити, як організувати подальше управління.
До слова, Україна передала США свій варіант документа у відповідь на мирний план, який Вашингтон обговорює з Росією, додавши до нього європейське бачення. Сам план містить 20 пунктів і передбачає підготовку додаткових документів, де детальніше розпишуть питання післявоєнної економіки та гарантій безпеки.
У суботу, 13 грудня, в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії щодо мирного плану Трампа. Країни представлятимуть радники з національної безпеки.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва передала США свої пропозиції щодо так званих "колективних гарантій безпеки". У цих пропозиціях Росія знову вимагає, щоб Україна була позаблоковою, нейтральною та без'ядерною. Окрім цього, Лавров пригрозив, що європейські миротворці в Україні нібито можуть стати "законною військовою ціллю" для Росії.