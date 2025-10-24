Когда примут решение по кредиту?

Сейчас дискуссии относительно средств Кремля в ЕС еще продолжаются. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Дональд Туск Премьер-министр Польши Европейский совет состоится в декабре, и это должен быть окончательный срок принятия решения: да или нет. И нам также не следует играть эмоциями, потому что Украина не выиграет эту войну или не защитит себя от России без финансовой поддержки.

При этом польский премьер добавил, что альтернативных источников для финансирования Украины немного.

Он считает, что лучше всем странам ЕС согласиться на предоставление "репарационного займа". По мнению Туска, использовать заблокированные средства Кремля, чтобы профинансировать оборону и восстановление Украины было бы вполне справедливо.

Кто против "репарационного займа"?

Главным противником использования российских средств для займа Украине остается Бельгия, которая держит на своем депозитарии Euroclear наибольшую сумму средств Кремля. Такое решение не имеет прецедентов, поэтому она не хочет рисковать возможными юридическими последствиями.

Бельгия боится, что она будет нести всю ответственность. Поэтому мы пытаемся убедить наших бельгийских друзей, что готовы построить механизм общей общеевропейской ответственности,

– отметил Туск.

По его словам, сегодня рано говорить, что удалось убедить Бельгию на 100% в необходимости использования российских средств, однако определенный прогресс якобы есть.

Кроме того, не поддерживает инициативу по "репарационному кредиту" Венгрия.

Конечно, как всегда, Виктор Орбан против этого, как и против всех решений по Украине,

– добавил Туск.

Важно! Ранее бельгийский премьер-министр Барт де Вевер озвучил три требования, при которых Бельгия согласится на использование замороженных активов России, пишет "Европейская правда". Она требует, чтобы все страны ЕС разделили юридические риски, предоставили гарантии на случай, если средства придется вернуть России, а также чтобы другие государства, которые владеют замороженными российскими активами, так же позволили их использование для финансирования займов Украин.

Кто поддерживает "репарационный кредит" для Украины?