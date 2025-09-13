Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова бывшего командира спецподразделения GROM и бывшего заместителя председателя Бюро национальной безопасности Польши, генерала Романа Полько для Gazeta.pl.

Что сказал польский генерал о "Искандерах" у границы?

Роман Полько отметил, что россияне и раньше часто разворачивали "Искандеры" в Калининградской области. Это оружие Москва всегда использовала как средство сдерживания.

Мы не знаем, что на самом деле находится в районе Кенигсберга (историческое название Калининграда – 24 Канал), но это, по сути, "российский авианосец". Москва могла развернуть там много оборудования. Но это изолированный и нежизнеспособный "авианосец", поскольку он окружен НАТО. Россияне не смогут оттуда многое получить,

– добавил военный чиновник.

Относительно учений России и Беларуси "Запад-2025" польский генерал отметил, что цель Москвы и Минска убедить российских генералов, что они "воюют с НАТО" и "должны обеспечить себе сухопутный путь в Кенигсбергскую область".

"Но это также распространяет панику и страх. Россия активно действует в киберпространстве во время учений и до них. У нас также была атака беспилотников на Польшу, чтобы посеять хаос и путаницу", – говорит генерал Полько.

Он считает, что многих поляков это убедило.

Политики поднялись на высоту, НАТО хорошо выдержало испытания и приняло меры для усиления защиты от беспилотников,

– оценивает бывший командир GROM.

Полько отметил, что во время учений "Запад-2025" Россия будет распространять различные месседжи, пытаясь запугать союзников НАТО. Но стоит помнить: подобные "супербоевые трюки" Москва уже демонстрировала ранее, и этого мало, чтобы достичь своей цели.

""Искандер" опасен, он может нести ядерные боеголовки, но Москва не будет использовать это оружие", – считает генерал.

