Около 17:00 Воздушные силы сообщили, что вражеские БПЛА находятся на Волыни и движутся в западном направлении. В связи с этим Польша подняла в воздух военные самолеты и привела в полную боевую готовность системы ПВО, передает 24 Канал.
Что известно о воздушной тревоге на востоке Польши?
Аэропорт в Люблине временно приостановил работу из-за военной операции, которую проводили польская и союзная авиация.
Поляки, которые живут в приграничных с Украиной регионах, получили на мобильные телефоны письма со следующим содержанием: "Внимание! Угроза воздушного удара. Сохраняйте особую осторожность. Придерживайтесь указаний служб. Ожидайте дальнейших сообщений".
Какие сообщения приходили полякам во время тревоги / Скриншот
Почти через три часа после объявления тревоги, в 19:42, Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети "Х" заявило о завершении операции.
Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной операционной деятельности. Вооруженные силы Польши постоянно отслеживают ситуацию на территории Украины и остается в состоянии постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Опасность дронов нависла и над Румынией. Российские дроны нарушили ее воздушное пространство.
Что известно о появлении российских дронов в Польше?
- Впервые российские беспилотники атаковали страну-члена НАТО ночью 10 сентября. Почти два десятка дронов оказались в небе над Польшей.
- В Москве отрицают, что атаковали члена Альянса умышленно. В то же время в Варшаве не верят в случайность. Там уверены, что оккупанты устроили провокацию.
- После инцидента страна вместе с союзниками взялась усиливать восточную границу.
- Польша закрыла границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025" и возможных провокаций Минска. Также страна ограничила авиационное движение до 9 декабря вдоль границы с Украиной и Беларусью.