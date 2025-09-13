Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что Путин пытался дестабилизировать ситуацию в Польше. Однако ему не получилось это сделать. Зато у диктатора было еще несколько целей.

Чего добивался Путин?

Как отметил Латушко, прежде всего Россия хотела проверить НАТО на обороноспособность и то, насколько эффективно там работают системы ПВО.

Им удалось обнаружить определенную информацию. В том числе и то, как именно страны Альянса разворачивают противовоздушную оборону.

Они проверили в условиях, которые приближены к войне, как работает система ПВО; какие самолеты применяют; как работает командование Польши и вообще как взаимодействует НАТО. То есть они увидели все это в реальном времени,

– отметил Латушко.

Не стоит сомневаться, что Россия хотела добиться того, чтобы соседние к Украине государства не передавали средства противовоздушной обороны. Там явно хотели реализовать этот замысел.

Главной целью было спровоцировать эти страны не передавать Украине средства ПВО. Сейчас они будут вынуждены больше обратить внимание на защиту собственного воздушного пространства. Было бы целесообразно создать совместную систему ПВО между Украиной и НАТО. Тогда удалось хотя бы усилить защиту Запада Украины,

– сказал Латушко.

Атака России по Польше: коротко