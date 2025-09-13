Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що Путін намагався дестабілізувати ситуацію в Польщі. Однак йому не вийшло це зробити. Натомість в диктатора було ще кілька цілей.

Чого добивався Путін?

Як наголосив Латушко, насамперед Росія хотіла перевірити НАТО на обороноздатність та те, наскільки ефективно там працюють системи ППО.

Їм вдалося виявити певну інформацію. Зокрема й те, як саме країни Альянсу розгортають протиповітряну оборону.

Вони перевірили в умовах, які наближені до війни, як працює система ППО; які літаки застосовують; як працює командування Польщі та загалом як взаємодіє НАТО. Тобто вони побачили усе це в реальному часі,

– зазначив Латушко.

Не варто сумніватися, що Росія хотіла добитися того, аби сусідні до України держави не передавали засоби протиповітряної оборони. Там явно хотіли реалізувати цей задум.

Головною метою було спровокувати ці країни не передавати Україні засоби ППО. Зараз вони будуть змушені більше звернути увагу на захист власного повітряного простору. Було б доцільно створити спільну систему ППО між Україною та НАТО. Тоді вдалося хоча б посилити захист Заходу України,

– сказав Латушко.

Атака Росії по Польщі: коротко