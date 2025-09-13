Проте такі дії не відповідають реальній загрозі і фактично грають на руку Москві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю Річарда Кемпа у The Telegraph.

Чому реакція НАТО на БпЛА в Польщі насправді подобається Росії?

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск охарактеризував інцидент як "масштабну провокацію", яка, на його думку, наблизила країну до війни сильніше, ніж будь-коли з часів Другої світової. Водночас Гілі та низка експертів з оборони заявили, що Росія нібито перевіряє реакцію НАТО. Насправді ж Путіну не потрібно випробовувати Альянс: він вже знає, що реакція буде мінімальною.

Масштаб вторгнення був порівняно невеликим: максимум 19 дронів перетнули повітряний простір Польщі, що не є достатньою силою, аби спровокувати серйозну відповідь НАТО. Для порівняння, тієї ж ночі по українських містах було запущено 415 дронів і 43 ракети. Саме в Україні відбулися найбільш значні атаки, тоді як у Польщі інцидент не виправдовує активації статті 5.

"Так, це було найзначніше повітряне вторгнення на територію НАТО в його історії. Так, це був перший випадок, коли бойові літаки НАТО збили російські безпілотники, хоча це не перший випадок за останній час, коли літак НАТО збив російський. Я ні на мить не пропоную, щоб ми звільнили Путіна від відповідальності за цю чи будь-яку іншу його агресію. Але замість того, щоб вдаватися до необдуманих та рефлексивних криків про «ескалацію», нам потрібно подивитися на те, що сталося, пропорційно, і, перш за все, нам потрібно ретельно проаналізувати, що саме Путін мав на увазі та як найкраще йому протистояти", – зазначає аналітик.

Ця подія стала частиною більш широкої стратегії Росії, що триває з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році. Путін очікував швидкої перемоги, але війна затяглася, а Україна втрималася завдяки постійним поставкам західної зброї та боєприпасів. У відповідь Росія розгорнула кампанію пропаганди, кібератак, саботажу та психологічного тиску на Захід, прагнучи обмежити підтримку Києва.

Мета нічного вторгнення дронів до Польщі була схожа: посіяти страх у країнах НАТО, щоб вони направили ресурси на захист власних територій, відволікаючи їх від допомоги Україні.

Враховуючи, що засобів протиповітряної оборони вкрай недостатньо, переважним пріоритетом країн НАТО зараз має бути введення якомога більшої кількості доступних систем в Україну, а не зберігання їх у резерві для війни, яка наразі неможлива.

зазначає Кемп.

Аналітик підкреслює, що Росія абсолютно не хоче розширювати конфлікт на країни НАТО, коли в одній Україні не може досягти значного успіху. На його думку, найкраща стратегія зараз – озброїти Київ і не дати Росії отримати таку бажану перемогу, а не зберігати критично важливі військові активи на західних складах.

Як НАТО реагує на атаку БпЛА по Польщі?