Однако такие действия не соответствуют реальной угрозе и фактически играют на руку Москве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью Ричарда Кемпа в The Telegraph.

Почему реакция НАТО на БпЛА в Польше на самом деле нравится России?

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал инцидент как "масштабную провокацию", которая, по его мнению, приблизила страну к войне сильнее, чем когда-либо со времен Второй мировой. В то же время Гили и ряд экспертов по обороне заявили, что Россия якобы проверяет реакцию НАТО. На самом деле Путину не нужно испытывать Альянс: он уже знает, что реакция будет минимальной.

Масштаб вторжения был сравнительно небольшим: максимум 19 дронов пересекли воздушное пространство Польши, что не является достаточной силой, чтобы спровоцировать серьезный ответ НАТО. Для сравнения, той же ночью по украинским городам было запущено 415 дронов и 43 ракеты. Именно в Украине произошли наиболее значительные атаки, тогда как в Польше инцидент не оправдывает активации статьи 5.

"Да, это было самое значительное воздушное вторжение на территорию НАТО в его истории. Да, это был первый случай, когда боевые самолеты НАТО сбили российские беспилотники, хотя это не первый случай за последнее время, когда самолет НАТО сбил российский. Я ни на минуту не предлагаю, чтобы мы освободили Путина от ответственности за эту или любую другую его агрессию. Но вместо того, чтобы прибегать к необдуманным и рефлексивным крикам об "эскалации", нам нужно посмотреть на то, что произошло, пропорционально, и, прежде всего, нам нужно тщательно проанализировать, что именно Путин имел в виду и как лучше ему противостоять", – отмечает аналитик.

Это событие стало частью более широкой стратегии России, продолжающейся с момента полномасштабного вторжения в 2022 году. Путин ожидал быстрой победы, но война затянулась, а Украина удержалась благодаря постоянным поставкам западного оружия и боеприпасов. В ответ Россия развернула кампанию пропаганды, кибератак, саботажа и психологического давления на Запад, стремясь ограничить поддержку Киева.

Цель ночного вторжения дронов в Польшу была похожа: посеять страх в странах НАТО, чтобы они направили ресурсы на защиту собственных территорий, отвлекая их от помощи Украине.

Учитывая, что средств противовоздушной обороны крайне недостаточно, преимущественным приоритетом стран НАТО сейчас должно быть введение как можно большего количества доступных систем в Украину, а не хранение их в резерве для войны, которая пока невозможна,

– отмечает Кемп.

Аналитик подчеркивает, что Россия совершенно не хочет расширять конфликт на страны НАТО, когда в одной Украине не может достичь значительного успеха. По его мнению, лучшая стратегия сейчас – вооружить Киев и не дать России получить столь желанную победу, а не хранить критически важные военные активы на западных складах.

Как НАТО реагирует на атаку БпЛА по Польше?