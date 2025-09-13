После того, как российские дроны вторглись на территорию Польши это вывело эскалацию конфликта России с Западом на новый уровень. Кремль решил провести атаку, хотя пока и ограниченную, против государства-члена Североатлантического Альянса. Российские дроны были сбиты, однако неоднозначной остается реакция НАТО на такое дерзкое нападение.

24 Канал, основываясь на материалах западных медиа, анализирует возможные планы Кремля и будущие вызовы для Украины и всего Западного блока.

Россия атаковала Польшу: как отреагировали европейцы?

Ночная атака российско-иранских дронов против Украины неожиданно открыла новую грань эскалации, пишет The Guardian, когда около двадцати "Шахедов" пересекли польскую границу, повредили жилой дом в Люблинском воеводстве и заставили несколько гражданских аэропортов, в частности в Варшаве и Люблине, временно приостановить работу. Это стало первым случаем, когда польские и союзные истребители открыли огонь по вражеским воздушным целям непосредственно над территорией страны-члена НАТО.

Премьер Польши Дональд Туск назвал атаку "провокацией большого масштаба" и четко указал на российское происхождение дронов. В своем выступлении перед Сеймом он подчеркнул:

У нас нет оснований утверждать, что мы на пороге войны, но линия уже пересечена. Это ситуация, которая делает нас ближайшими к открытому конфликту со времен Второй мировой войны,

– заявил Туск.

Польша сразу созвала чрезвычайное заседание правительства и запросила консультации по статье 4 устава НАТО, которая активизируется в случае рискованных ситуаций для безопасности стран-членов Альянса.

Это не только война украинцев. Это противостояние, которое Россия объявила всему свободному миру,

– отмечает Туск.



Польские спасатели и полиция работают на месте удара российского дрона по жилому дому на востоке страны / Фото Getty Images

Отдельно стоит обратить внимание на реакцию Беларуси. Несколько российских Шахедов прорывали польскую границу именно через белорусскую территорию, поэтому Минск попытался сразу вбросить другую версию. Мол, дроны "заблудились" из-за якобы проблем с навигацией, а некоторые даже были сбиты белорусской ПВО. Однако учитывая тесное сотрудничество Беларуси и России, а также их совместные военные учения "Запад-2025", которые начались уже 12 сентября, подобные объяснения воспринимаются как откровенное издевательство и попытка распылить внимание и отвести от себя ответственность.

Реакция европейских лидеров была быстрой, хотя за пределы декларативных "осуждений" так и не вышла. Президент Франции Эммануэль Макрон сразу назвал вторжение дронов "просто неприемлемым" и пообещал координировать дальнейшую работу с генсеком НАТО Марком Рютте. Председатель Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что "мир и безопасность в Европе не могут восприниматься как должное" и призвал к дальнейшим оборонным инвестициям. Премьеры Чехии и Финляндии прямо заявили, что Россия систематически "проверяет границы дозволенного" и "сознательно ищет эскалации".

Некоторое время в европейских политических кругах высказывались сомнения, что атака против Польши была преднамеренной. Впрочем, глава польской дипломатии Радослав Сикорский в конце концов подтвердил, что Россия целенаправленно запустила дроны на территорию Польши. В то же время он сразу же опроверг все конспирологические теории вокруг "вины" Украины в этом инциденте, назвав подобные информационные вбросы "российской пропагандой".

Белый Дом против Конгресса: что ответили американцы?

В Вашингтоне первая реакция оказалась довольно неоднозначной и иногда противоречивой, пишет консервативное издание New York Post. Президент США Дональд Трамп ограничился лишь коротким постом в Truth Social:

Что это за история с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши дронами? Вот и началось!, – написал президент США.

Трамп подтвердил, что говорил по телефону с президентом Польши Каролем Навроцким, но не уточнил, готов ли рассматривать применение статьи 5 НАТО или конкретные шаги США в ответ. Белый дом также отказался от каких-либо комментариев журналистам издания, даже несмотря на приближенность редакции к Республиканской партии и лично Трампу.



Накануне российской атаки президент Польши Кароль Навроцкий встречался в Белом Доме с Дональдом Трампом / Фото Getty Images

Зато в Конгрессе реакция была мгновенной и значительно жестче. Самым большим ястребом оказался республиканец Джо Уилсон, который прямо назвал действия России "актом войны против свободных и продуктивных наций".

Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые обанкротят российскую военную машину, и вооружить Украину оружием, способным бить по России,

– написал Уилсон в своем Х.

В то же время сенатор Линдси Грэм осудил российскую атаку и напомнил, что именно сейчас продвигает законопроект о новых санкциях против Москвы:

Это прямая проверка нашей решимости. И мы не можем оставить ее без ответа,

– подчеркнул сенатор.

Издание отмечает, что американские военные участвовали в координации действий с союзниками, однако непосредственного участия в отражении атаки не принимали. В польском небе работали нидерландские F-35, а немецкие батареи Patriot в Польше были приведены в готовность, итальянские самолеты дозаправщики также помогали перехватывать дроны.

В итоге, в США четко вырисовалась разница во взглядах на возможную реакцию. Президент США избегает конкретики и несмотря на все продолжает свой шаткий баланс между союзниками и Кремлем, тогда как часть республиканцев в Конгрессе открыто называет событие "актом войны" и призывает к радикальным действиям. В конце концов, кажется Белый Дом пока не определился как реагировать на российскую дерзость, а подобная нерешительность только подыгрывает российскому диктатору.

Какие скрытые риски российской атаки на Польшу?

Инцидент с прорывом российских "Шахедов" в польское воздушное пространство стал "самым опасным тестом на прочность НАТО за десятилетия", пишет британское издание The Independent. Варшава уже активировала статью 4 договора и вместе с этим сразу встал вопрос: а способен ли Альянс сохранить единство в самый критический момент со времен Холодной войны.

Несмотря на то, что формально говорится о консультациях, на самом деле в Варшаве и Брюсселе обсуждают также и 5 статью устава НАТО, а именно обязательства коллективной обороны в случае открытой угрозы для одного из членов Альянса. Долгие годы именно 5 статья считалась нетронутым фундаментом, на котором держится вся архитектура безопасности Западного блока.



Карта фиксации и падения российских дронов на территории Польши / The Guardian

Риски для Европы вырисовываются многоуровневые, ведь речь не об одном или двух заблудившихся дронах. Польша зафиксировала 19 нарушений своего воздушного пространства, а обломки падали не только у границы, но и за сотни километров вглубь страны. Подобное трудно объяснить банальным "сбоем навигационных систем".

Как отмечает американский CNN, для "Шахедов" весь маршрут программируется заранее, еще до запуска дрона в воздух. В то же время избегать польских территорий Россия могла бы без проблем, как делала это в течение предыдущих трех лет полномасштабного вторжения в Украину.

Все более очевидным становится тот факт, что Путин целенаправленно проверяет единство Альянса и его способность отвечать. Целью атаки было не столько поразить дом с парой польских пенсионеров или закрыть варшавский аэропорт, сколько ударить по уверенности союзников в самом НАТО. Это типичная для Кремля стратегия – постепенно расширять границы дозволенного, а потом объяснять все случайностью или технической ошибкой.

Вместе с территорией Польши, эта атака затрагивает также доверие к самим Соединенным Штатам, как союзнику. Во времена Джо Байдена даже случайный инцидент в 2022 году в той же Польше вызвал срочную встречу G7 и НАТО в Индонезии. Сегодня же Дональд Трамп избегает четких сигналов, сохраняет контакты с Кремлем и постоянно откладывает введение новых санкций против российской экономики. Для союзников это выглядит уже не как хитроумная стратегия, а скорее как слабость. И именно из-за "условности" 5 статьи устава НАТО, Путин может позволять себе пролетать дронами над территорией НАТО без всяких рисков для себя.

В конце концов, существует риск, что подобные "инциденты" превратятся в еженедельную рутину. Если НАТО не даст ощутимого ответа, Москва сможет продолжать подпитывать свою пропаганду и в конце концов выставить сам Альянс агрессором и провокатором, когда там наконец решатся как-то ответить. Подобное промедление только подпитывает аппетиты Кремля, а будущие атаки против территории государств-членов НАТО могут стать более глубокими и откровенными.

Опасность из Беларуси и бесполетная зона над Украиной: как реагировать союзникам?

Атака дронами на Польшу выглядит как часть большего сценария России против Европы. Как пишет Financial Times, эта атака была скорее "репетицией", попыткой проверить силы реагирования НАТО и системы раннего предупреждения Альянса. Вместо дорогостоящих ракет, Россия массово запустила дешевые дроны, множество из которых были просто "муляжами", чтобы отвлекать и истощать оборону. Только четыре беспилотника, которые несли реальную угрозу, в конце концов были сбиты.

Это была не случайность. Это была разведка боем, чтобы посмотреть, насколько мы готовы к тому, что Украина переживает ежедневно. А мы не готовы,

– объясняет бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

Время для подобной атаки россияне выбрали также красноречивое. В Беларуси стартовали масштабные военные учения "Запад-2025". Традиционно, на этих учениях Россия и Беларусь отрабатывают оборону от нападения со стороны НАТО, но при этом часто включают и сценарии ядерного удара по Варшаве. Польский премьер Дональд Туск даже распорядился закрыть границу с Беларусью, назвав предстоящие маневры "очень агрессивными".



Польша полностью закрыла границу с Беларусью на фоне подготовки к учениям "Запад – 2025" / фото росСМИ

Цель Кремля во время этих учений, как считают аналитики, – держать союзников в состоянии постоянного напряжения. Белорусской территории в этой стратегии отведена роль форпоста, ведь именно с ее территории взлетала часть беспилотников, которые поразили Польшу, а также именно через ее территорию часть российской армии атаковала Украину в начале полномасштабного вторжения.

"Москва сознательно подпитывает эскалацию, которая никому не нужна. Это была провокация и тестирование", – заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

В ответ НАТО должно как минимум усилить свой восточных фланг. Генсек Марк Рютте прямо признал, что альянсу "нужно инвестировать больше, чтобы иметь все необходимое для сдерживания и обороны". Здесь речь идет не только о дополнительных системах Patriot в Польше и странах Балтии, но и о многоуровневой интегрированной системе ПВО, способной одновременно отражать массированные атаки, подобные тем, которые ежедневно переживает Украина.

Что более интересно, и важно для Украины, атака против Польши вновь подняла идею об ограниченной бесполетной зоне над западной частью Украины. Аналитик Фонда защиты демократий Питер Доран в своем интервью Радио Свобода настаивает:

Путин уже атаковал НАТО. Время накрыть запад Украины оборонительным зонтиком Альянса,

– говорит Доран.

С таким же предложением выступил и глава МИД Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что Украина позволяет сбивать российские воздушные цели непосредственно над территорией Украины, еще до того как они пересекут границу НАТО. Фактически, речь идет о новой модели коллективной безопасности, когда линия обороны, по крайней мере в воздухе, смещается с восточных границ Альянса на украинскую территорию.

Подобное решение может стать компромиссом между полноценной статьей 5, которая многими государствами-членами НАТО воспринималась бы как эскалация и пассивным созерцанием, когда российские враждебные действия в очередной раз останутся без ответа. ПВО соседей при таком сценарии начнет перехватывать российские цели, а Кремль получает четкий сигнал, что его "тестирования решимости НАТО" не останутся без ответа.