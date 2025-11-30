Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Когда Путину передадут скорректированный мирный план?

В Майами уже началась встреча украинской и американской делегаций относительно мирного плана. Стороны согласовывают договоренности. В дальнейшем же посланцы Трампа отправятся в Москву.

Ожидается, что посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер представят этот документ Путину во вторник,

– информирует СМИ.

Впрочем, есть опасения, что российский диктатор отвергнет его.

"Американская сторона надеется, что вынесение на обсуждение ряда договоренностей между США и Украиной поможет им достичь прогресса в переговорах с Путиным. Однако, поскольку украинцам удалось внести изменения в первоначальный план США на 28 пунктов, Кремль выразил сомнения относительно своей готовности принять эти условия", – отметили в СМИ.

Что известно о переговорах в США 30 ноября?