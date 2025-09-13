Близько 17:00 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА перебувають на Волині та рухаються у західному напрямку. У зв'язку із цим Польща підняла у повітря військові літаки та привела у повну бойову готовність системи ППО, передає 24 Канал.
Що відомо про повітряну тривогу на сході Польщі?
Аеропорт у Любліні тимчасово призупинив роботу через військову операцію, яку проводили польська та союзна авіація.
Поляки, які мешкають у прикордонних з Україною регіонах, отримали на мобільні телефони листи із наступним змістом: "Увага! Загроза повітряного удару. Зберігайте особливу обережність. Дотримуйтеся вказівок служб. Очікуйте подальших повідомлень".
Які повідомлення приходили полякам під час тривоги / Скриншот
Майже за три години після оголошення тривоги, о 19:42, Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі "Х" заявило про завершення операції.
Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартної операційної діяльності. Збройні сили Польщі постійно відстежують ситуацію на території України й залишається у стані постійної готовності для гарантування безпеки повітряного простору Польщі,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про появу російських дронів у Польщі?
- Вперше російські безпілотники атакували країну-члена НАТО уночі 10 вересня. Майже два десятки дронів опинилися у небі над Польщею.
- У Москві заперечують, що атакували члена Альянсу навмисне. Водночас у Варшаві не вірять у випадковість. Там впевнені, що окупанти влаштували провокацію.
- Після інциденту країна разом із союзниками взялася посилювати східний кордон.
- Польща закрила кордон із Білоруссю через навчання "Захід-2025" і можливі провокації Мінська. Також країна обмежила авіаційний рух до 9 грудня вздовж кордону з Україною та Білоруссю.