Близько 17:00 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА перебувають на Волині та рухаються у західному напрямку. У зв'язку із цим Польща підняла у повітря військові літаки та привела у повну бойову готовність системи ППО, передає 24 Канал.

Що відомо про повітряну тривогу на сході Польщі?

Аеропорт у Любліні тимчасово призупинив роботу через військову операцію, яку проводили польська та союзна авіація.

Поляки, які мешкають у прикордонних з Україною регіонах, отримали на мобільні телефони листи із наступним змістом: "Увага! Загроза повітряного удару. Зберігайте особливу обережність. Дотримуйтеся вказівок служб. Очікуйте подальших повідомлень".

Які повідомлення приходили полякам під час тривоги / Скриншот

Майже за три години після оголошення тривоги, о 19:42, Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі "Х" заявило про завершення операції.

Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартної операційної діяльності. Збройні сили Польщі постійно відстежують ситуацію на території України й залишається у стані постійної готовності для гарантування безпеки повітряного простору Польщі,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про появу російських дронів у Польщі?