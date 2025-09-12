Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в соцмережі Х.

Що відповів Сікорський Трампу про російські дрони в Польщі?

Сікорський лаконічно і категорично відповів, що "це не була помилка".

Ні, це не була помилка,

– відповів Сікорський президенту США.

Напередодні журналісти запитали американського лідера, яка його реакція на вторгнення російських дронів на територію Польщу. На що президент США відповів, що "можливо, це була помилка".

Трамп також додав, що "незадоволений нічим, що пов'язано з цією ситуацією" і висловив сподівання, що "все це скоро закінчиться".

Російські дрони в Польщі: основне