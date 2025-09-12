Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в соцмережі Х.
Що відповів Сікорський Трампу про російські дрони в Польщі?
Сікорський лаконічно і категорично відповів, що "це не була помилка".
Ні, це не була помилка,
– відповів Сікорський президенту США.
Напередодні журналісти запитали американського лідера, яка його реакція на вторгнення російських дронів на територію Польщу. На що президент США відповів, що "можливо, це була помилка".
Трамп також додав, що "незадоволений нічим, що пов'язано з цією ситуацією" і висловив сподівання, що "все це скоро закінчиться".
Російські дрони в Польщі: основне
У ніч проти 10 вересня в небі над Польщею фіксували серію порушень повітряного простору. Глава уряду зазначав, що їхні військові застосували зброю проти низки російських об'єктів.
Глава польського МЗС Радослав Сікорський наголосив, що та кількість БпЛА, яка залетіла на територію країни, не могла просто збитися зі шляху і випадково потрапити до країни. Він зазначив, що таке вторгнення "не було випадковою подією".
Додамо, що глави МЗС країн Люблінського трикутника висловили засудження щодо вторгнення російських дронів на територію Польщі, зазначивши, що це була провокація та ескалація.