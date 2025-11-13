Російський диктатор загалом не впорався зі своїми намірами. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Як Сікорський прокоментував війну в Україні?

За словами польського політика, наразі Україна готується до ще 3 років війни, тоді як Росія може цього "не витримати". До слова, агресор нібито уже демонструє провальні воєнні результати.

Ми думали, що він (Путін – 24 Канал) має другу за силою армію у світі, а він вважав, що це буде легка прогулянка, триденна операція,

– пригадав Сікорський.

Він також підкреслив, що росіяни понад 10 років воюють на Донбасі. "Я б не назвав це перемогою", – зауважив міністр закордонних справ Польщі.

Окрім того, Сікорський закликав Євросоюз до активнішої участі в майбутньому мирному врегулюванні.

Нагадаємо, раніше політик уже говорив про підготовку України до 3-річної війни та необхідність європейської підтримки, зокрема в постачанні озброєння.

