Российский диктатор в целом не справился со своими намерениями. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Как Сикорский прокомментировал войну в Украине?
По словам польского политика, сейчас Украина готовится к еще 3 годам войны, тогда как Россия может этого "не выдержать". К слову, агрессор якобы уже демонстрирует провальные военные результаты.
Мы думали, что он (Путин – 24 Канал) имеет вторую по силе армию в мире, а он считал, что это будет легкая прогулка, трехдневная операция,
– вспомнил Сикорский.
Он также подчеркнул, что россияне более 10 лет воюют на Донбассе. "Я бы не назвал это победой", – отметил министр иностранных дел Польши.
Кроме того, Сикорский призвал Евросоюз к более активному участию в будущем мирном урегулировании.
Напомним, ранее политик уже говорил о подготовке Украины к 3-летней войне и необходимости европейской поддержки, в частности в поставках вооружения.
Польша и Украина: последние новости
- Накануне польский президент заявил, что в течение многих лет некоторые шаги Владимира Зеленского и Украины в целом сигнализировали об отсутствии благодарности польскому народу.
- Теперь Кароль Навроцкий пригласил украинского коллегу посетить свою страну и поблагодарить поляков за помощь в течение последних лет.
- К слову, в Польше растут случаи ненависти к украинцам, причем поддержка приема беженцев снизилась с 94% в 2022 году до 48% в 2025 году.