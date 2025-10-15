Тогда как европейским странам надо быть готовыми к тому, что россияне могут нанести удары глубоко в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Во время презентации в Лондоне иранского беспилотника Shahed-136, сбитого в Украине, Радослав Сикорский назвал "безответственным шагом" отказ от создания оборонительных систем, таких как "стена дронов" на востоке.

Он призвал "оставаться на курсе" в помощи Киеву и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для усиления ударов по российской инфраструктуре.

По мнению главы польского МИД, для защиты Европы необходимо поставлять Украине больше боеприпасов, зенитных средств и оружия малой и средней дальности, особенно учитывая факты самолетов и дронов над странами НАТО. Сикорский заметил, что пока неясно, были ли беспилотники над Копенгагеном российскими, но подчеркнул угрозу.

Россия может, к сожалению, нанести удар глубоко в Европе. Мы должны быть готовы противодействовать этому,

– заявил он.

А также напомнил, что надо развивать способности для выявления и уничтожения дронов и призвал Европу планировать поддержку Украины еще в течение трех лет – сроков, на которые, по его словам, рассчитывает и Киев.

Сикорский считает, что европейские страны должны убедить российского диктатора Владимира Путина, что готовы придерживаться этого курса по крайней мере в течение этих трех лет.

