Однако подтвержденной информации по этому поводу пока нет. Полковник армии США в отставке Джон Свит рассказал 24 Каналу, что будет очень сложно доказать, что это именно российские дроны пересекают воздушное пространство стран НАТО.

Смотрите также Польша в течение 10 лет готовится к боевому столкновению с Россией, – WSJ

Как доказать причастность России к запугиванию НАТО?

Джон Свит предположил, что ФСБ России может создать запутанные связи между пусковыми установками и теми, кто финансирует запуски дронов. Все для того, чтобы было сложно проследить связь со страной-агрессором.

Поэтому, как говорят у нас в разведке, следуйте за деньгами. Мы не знаем, активность дронов над аэропортом в Мюнхене и над Данией является разведывательной, поэтому все сводится к тому, чтобы создать беспорядок, хаос и посеять страх,

сказал он.

По мнению полковника армии США в отставке, к этому причастны ФСБ. Он пояснил, что в странах НАТО, вероятно, уже десятки лет действуют незаметные группы, которые Россия активизировала именно сейчас.

Они могут проводить операции с неизвестными дронами над воздушным пространством стран Альянса. Нужно выйти за рамки, чтобы доказать это и иметь возможность действовать на основе вероятной причины.

Что известно о дронах, которые летают над странами НАТО?