Однако подтвержденной информации по этому поводу пока нет. Полковник армии США в отставке Джон Свит рассказал 24 Каналу, что будет очень сложно доказать, что это именно российские дроны пересекают воздушное пространство стран НАТО.
Как доказать причастность России к запугиванию НАТО?
Джон Свит предположил, что ФСБ России может создать запутанные связи между пусковыми установками и теми, кто финансирует запуски дронов. Все для того, чтобы было сложно проследить связь со страной-агрессором.
Поэтому, как говорят у нас в разведке, следуйте за деньгами. Мы не знаем, активность дронов над аэропортом в Мюнхене и над Данией является разведывательной, поэтому все сводится к тому, чтобы создать беспорядок, хаос и посеять страх,
сказал он.
По мнению полковника армии США в отставке, к этому причастны ФСБ. Он пояснил, что в странах НАТО, вероятно, уже десятки лет действуют незаметные группы, которые Россия активизировала именно сейчас.
Они могут проводить операции с неизвестными дронами над воздушным пространством стран Альянса. Нужно выйти за рамки, чтобы доказать это и иметь возможность действовать на основе вероятной причины.
Что известно о дронах, которые летают над странами НАТО?
В Финляндии неизвестный дрон нарушил воздушное пространство над гидроэлектростанцией. Полеты в этой зоне запрещены, ведь это критическая инфраструктура.
Над бельгийской компанией, которая производит оружие начали активно летать беспилотники. Власти запрещают сбивать дроны, по закону. Компания стремится, чтобы это правило пересмотрели, ведь пока неизвестно, как действовать в случае подобных угроз.
Возле военных объектов Чехии также заметили беспилотники. Это уже не первый подобный инцидент. Кроме этого подобные случаи фиксируют и в других странах Европы.