О таком информирует финское издание Yele, передает 24 Канал.

Что известно о неизвестном БпЛА в небе над Финляндией?

В городе Рованиеми зафиксировали несанкционированный полет дрона над гидроэлектростанцией Валаякоски. Событие произошло на прошлых выходных, но о нем стало известно лишь недавно.

Обратите внимание! С начала августа для усиления безопасности все электростанции страны признали зонами, запрещенными для полетов беспилотников.

Несмотря на это случайный прохожий заметил неизвестный аппарат над местной ГЭС. Мужчина сразу сообщил об этом в полицию.

Правоохранители региона Лапландии подтвердили факт инцидента, но воздержались от подробных комментариев из-за процесса расследования.

К слову, этот объект принадлежит энергетической компании Kemijoki Oy. Руководитель службы чрезвычайных ситуаций Юха Кютелахти отметил, что на станции установлена система видеонаблюдения, однако камеры не зафиксировали лицо, которое могло управлять дроном.

