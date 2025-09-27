О таком информирует финское издание Yele, передает 24 Канал.
Актуально В Швеции заметили подозрительные дроны возле главной военно-морской базы
Что известно о неизвестном БпЛА в небе над Финляндией?
В городе Рованиеми зафиксировали несанкционированный полет дрона над гидроэлектростанцией Валаякоски. Событие произошло на прошлых выходных, но о нем стало известно лишь недавно.
Обратите внимание! С начала августа для усиления безопасности все электростанции страны признали зонами, запрещенными для полетов беспилотников.
Несмотря на это случайный прохожий заметил неизвестный аппарат над местной ГЭС. Мужчина сразу сообщил об этом в полицию.
Правоохранители региона Лапландии подтвердили факт инцидента, но воздержались от подробных комментариев из-за процесса расследования.
К слову, этот объект принадлежит энергетической компании Kemijoki Oy. Руководитель службы чрезвычайных ситуаций Юха Кютелахти отметил, что на станции установлена система видеонаблюдения, однако камеры не зафиксировали лицо, которое могло управлять дроном.
Провокационные случаи с полетами неизвестных дронов в Европе: при чем здесь Россия?
- Этот случай вписывается в серию подобных событий в воздушном пространстве стран НАТО. В последние недели участились сообщения о неизвестных беспилотниках.
- В частности, в ночь на 26 сентября в Германии заметили подозрительные дроны. Министр внутренних дел Сабина Зюттерлин-Вак сообщила об активном сотрудничестве с федеральным правительством и Бундесвером, но деталей по количеству или места обнаружения дронов не предоставила.
- Сообщалось и об очередном вторжении чужих БпЛА на территорию военной базы в Швеции, однако военное руководство пока не вмешивается в расследование дела.
- Кроме того, в Франции над военным лагерем Мурмельон-ле-Гран в департаменте Марна зафиксировали несколько небольших невоенных беспилотников. Подобные инциденты произошли в Дании, Норвегии, что вызывало временное закрытие воздушного пространства и перенаправление рейсов.
- Расследование вмешательства неизвестных беспилотников продолжаются, и хотя прямых доказательств причастности России нет, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко и президент Украины Владимир Зеленский предполагают, что Москва может стоять за этими действиями, пытаясь нарушить авиасообщение, экономику и логистику стран НАТО.
- В то же время президент Финляндии Александер Стубб выразил скепсис относительно вероятности массированной атаки дронов на свою страну со стороны России, подобной инциденту в Польше.