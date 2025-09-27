Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на шведское издание SVT Nyheter.

Что известно о чужих дронах в небе Швеции?

В Карлскронском архипелаге местные жители зафиксировали полеты подозрительных дронов. Полиция получила сообщение от жителей на островах Стуркьо и Тюркьо, а также сама наблюдала один из аппаратов вблизи моста Мьокльосунд.

По описанию, речь идет о дроне, похожем на те, что ранее уже замечали над Данией и Сканией.

Свидетели сообщали о двух дронах с красными и зелеными сигнальными огнями. Полиция открыла производство за нарушение авиационного и охранного законодательства, однако ни одного устройства не изъято и подозреваемых пока нет.

Обратите внимание! Отмечается, что район, где видели дроны, расположен неподалеку от военно-морской базы в Карлскроне.

Несмотря на это, Вооруженные силы Швеции не привлекли к расследованию и заявили. Там заявили, что пока не имеют оснований вмешиваться.

В то же время местные правоохранители подчеркивают возможную связь с недавними инцидентами в других европейских странах, где также замечали неизвестные беспилотники.

Напомним! В течение года по меньшей мере 9 европейских государств сообщали о нарушении своего воздушного пространства Россией. Кремлевские провокации обострились в сентябре 2025 года.

