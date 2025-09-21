Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала подчеркнул, как западные страны могут противодействовать нарушению Россией их воздушного пространства. Такой пример в 2015 году продемонстрировал Реджеп Эрдоган.
Какими должны быть действия НАТО после нарушения россиянами границы Эстонии?
Чижов отметил, что важно выяснить, самолеты какой страны-члена НАТО дежурили в тот день в воздушном пространстве Эстонии и почему они не получили команды сбивать российские самолеты, нарушившие границу.
Если бы сбили их, то потом долго бы не залетали,
– предположил политолог.
Он напомнил, как в ноябре 2015 года два российских самолета Су-24 вторглись с территории Сирии в воздушное пространство Турции. Тогда турецкие истребители F-16 атаковали один из Су-24, который разбился.
Помним, какая тогда в России была истерика. Кремль поссорился с Эрдоганом, потом они помирились, но ни самолеты, ни дроны больше не залетали в Турцию. А до того россияне сначала дронами заходили, а потом – самолетами. Достаточно было сбить один самолет, чтобы Путин все понял. А именно, что есть серьезные люди, которые готовы дать отпор,
– подчеркнул Георгий Чижов.
Поэтому после ситуации в Эстонии россияне наблюдают, что будет дальше. Наверное, по мнению политолога, в Кремле смеются, когда смотрят, как страны НАТО собираются и советуются, что дальше делать, если снова прилетит российский дрон или самолет.
Он добавил, что натовцы перебрасывают системы противовоздушной обороны из страны в страну вместо того, чтобы передавать их Украине, которая сбивает в сутки несколько сотен воздушных целей.
Российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии: что известно?
- Полковник Антс Кивиселг, командир разведывательного центра Сил обороны Эстонии, заявил, что еще нужно подтвердить, был ли 12-минутный залет российских самолетов в воздушное пространство страны преднамеренным. Однако в любом случае, россияне "должны были знать, что они находятся в воздушном пространстве Эстонии".
- Российские пилоты подтвердили поступление сигнала от итальянских летчиков, патрулировавших на истребителях F-35. Однако россияне не придерживались их указаний.
- Также Эстония впервые за 34 года ее членства в ООН созывает экстренное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций 22 сентября. В МИД страны объяснили, что Россия "подрывает ключевые принципы безопасности всех стран-членов ООН".
- В ведомстве уверены, что вторжение российских самолетов в Эстонию является частью кампании россиян по проверке решимости Европы и НАТО защищать собственные границы.