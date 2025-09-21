Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала подчеркнул, как западные страны могут противодействовать нарушению Россией их воздушного пространства. Такой пример в 2015 году продемонстрировал Реджеп Эрдоган.

Какими должны быть действия НАТО после нарушения россиянами границы Эстонии?

Чижов отметил, что важно выяснить, самолеты какой страны-члена НАТО дежурили в тот день в воздушном пространстве Эстонии и почему они не получили команды сбивать российские самолеты, нарушившие границу.

Если бы сбили их, то потом долго бы не залетали,

– предположил политолог.

Он напомнил, как в ноябре 2015 года два российских самолета Су-24 вторглись с территории Сирии в воздушное пространство Турции. Тогда турецкие истребители F-16 атаковали один из Су-24, который разбился.

Помним, какая тогда в России была истерика. Кремль поссорился с Эрдоганом, потом они помирились, но ни самолеты, ни дроны больше не залетали в Турцию. А до того россияне сначала дронами заходили, а потом – самолетами. Достаточно было сбить один самолет, чтобы Путин все понял. А именно, что есть серьезные люди, которые готовы дать отпор,

– подчеркнул Георгий Чижов.

Поэтому после ситуации в Эстонии россияне наблюдают, что будет дальше. Наверное, по мнению политолога, в Кремле смеются, когда смотрят, как страны НАТО собираются и советуются, что дальше делать, если снова прилетит российский дрон или самолет.

Он добавил, что натовцы перебрасывают системы противовоздушной обороны из страны в страну вместо того, чтобы передавать их Украине, которая сбивает в сутки несколько сотен воздушных целей.

Российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии: что известно?