Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу наголосив, як західні країни можуть протидіяти порушенню Росією їхнього повітряного простору. Такий приклад у 2015 році продемонстрував Реджеп Ердоган.
Дивіться також Чи почнуть країни НАТО збивати російські літаки: The Times оцінило шанси
Якими мають бути дії НАТО після порушення росіянами кордону Естонії?
Чижов зазначив, що важливо з'ясувати, літаки якої країни-члена НАТО чергували у той день в повітряному просторі Естонії і чому вони не отримали команди збивати російські літаки, що порушили кордон.
Якби збили їх, то потім довго б не залітали,
– припустив політолог.
Він нагадав, як у листопаді 2015 року два російські літаки Су-24 вторглися з території Сирії у повітряний простір Туреччини. Тоді турецькі винищувачі F-16 атакували один із Су-24, який розбився.
Пам'ятаємо, яка тоді в Росії була істерика. Кремль посварився з Ердоганом, потім вони помирилися, але ані літаки, ані дрони більше не залітали до Туреччини. А до того росіяни спочатку дронами заходили, а потім – літаками. Достатньо було збити один літак, аби Путін усе зрозумів. А саме, що є серйозні люди, які готові дати відсіч,
– підкреслив Георгій Чижов.
Тому після ситуації в Естонії росіяни спостерігають, що буде далі. Напевно, на думку політолога, в Кремлі сміються, коли дивляться, як країни НАТО збираються та радяться, що далі робити, якщо знову прилетить російський дрон чи літак.
Він додав, що натівці перекидають системи протиповітряної оборони з країни в країну замість того, щоб передавати їх Україні, яка збиває на добу кілька сотень повітряних цілей.
Російські літаки порушили повітряний простір Естонії: що відомо?
- Полковник Антс Ківіселг, командир розвідувального центру Сил оборони Естонії, заявив, що ще потрібно підтвердити, чи був 12-хвилинний заліт російських літаків в повітряний простір країни навмисним. Проте у будь-якому випадку, росіяни "мали знати, що вони перебувають у повітряному просторі Естонії".
- Російські пілоти підтвердили надходження сигналу від італійських льотчиків, що патрулювали на винищувачах F-35. Однак росіяни не дотрималися їхніх вказівок.
- Також Естонія вперше за 34 роки її членства в ООН скликає екстрене засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй 22 вересня. У МЗС країни пояснили, що Росія "підриває ключові принципи безпеки всіх країн-членів ООН".
- У відомстві впевнені, що вторгнення російських літаків в Естонію є частиною кампанії росіян з перевірки рішучості Європи та НАТО захищати власні кордони.