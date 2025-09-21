Засідання відбудеться у понеділок, 22 вересня, о 17:00. Це буде перший випадок за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна ініціювала екстрене засідання Радбезу, передає 24 Канал із посиланням на ERR.ee.

Що відомо про порушення Росією повітряного простору Естонії?

Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив, що "Росія підриває ключові принципи безпеки всіх країн-членів ООН. Також він наголосив, що інцидент із винищувачами є частиною кампанії Кремля, спрямованої на перевірку рішучості Європи та НАТО захищати власні кордони.

Міністр нагадав, що 10 вересня 19 російських безпілотників залетіли до Польщі, а 13 вересня російський дрон 50 хвилин літав над Румунією. Цахкна підкреслив, що у такий спосіб Москва нагнітає регіональну та глобальну напруженість. "Такі дії потребують міжнародної реакції", – додав він.

Нагадаємо, що Росія не визнає порушення повітряного простору Естонії. Вона заявила, що її літаки, буцімто, здійснили політ "відповідно до міжнародних правил", а їх маршрут "пролягав над нейтральними водами Балтійського моря".

Як у світі відреагували на інцидент з російськими винищувачами в Естонії?