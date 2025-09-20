Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистський ТАСС.
Що кажуть у Міноборони Росії про ситуацію з літаками в Естонії?
У російському міністерстві написали, що 19 вересня 3 російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром до Калінінградської області.
За словами російських посадовців, політ проходив у нібито суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору. Також окупанти брешуть, що "не порушували кордонів інших держав", що буцімто підтверджено засобами об'єктивного контролю.
Під час польоту російські літаки від погодженої повітряної траси не відхилялися та повітряний простір Естонії не порушували. Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад 3 кілометри від острова Вайндло,
– цинічно стверджують у Міноборони Росії.
Цікаво, що політолог Ігор Рейтерович зауважив в етері 24 Каналу, що для Володимира Путіна важлива географія країн, які він намагається промацати подібними провокаціями. Адже російському диктатору треба показати, що він не виступає конкретно проти якоїсь країни, а воює з усім Альянсом. Тож для Путіна це підвищення ставок.
Що відомо про заліт російських МіГ-31 в повітряний простір Естонії?
Уранці 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії в районі острова Вайндло. Для перехоплення ворожих літаків НАТО підняло в небо свої F-35.
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що уряд країни звернеться до НАТО з проханням провести консультації за статтею 4, яка передбачає обговорення ситуацій, що становлять загрозу територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці будь-якої з держав-членів.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що цей інцидент не був випадковим. Він підкреслив, що йдеться про системну російську кампанію проти Європи, НАТО та Заходу, яка поширюється на нові країни й напрямки.
Відреагував на цей інцидент і президент США Дональд Трамп. Він заявив, що йому "не подобається" ця ситуація, а також що він отримає брифінг з цього питання і надасть додаткову інформацію пізніше.