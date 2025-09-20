У Reuters зауважують, що це вторгнення російських літаків в Естонію не схоже на попередні, передає 24 Канал.

Що кажуть про вторгнення російських літаків до Естонії?

Порушення повітряного простору Естонії сталося незадовго після того, як десятки російських безпілотників було зафіксовано над Польщею.

Це спонукало НАТО збити деякі із цих БпЛА. Водночас західні чиновники зауважували, що так Росія перевіряла готовність і рішучість Альянсу.

Цей випадок з російськими літаками також стався через 3 дні після того, як Росія та Білорусь завершили спільні військові навчання "Захід-2025".

Росія вже 4 рази порушила повітряний простір Естонії цього року (2025 – 24 Канал), що саме по собі неприйнятно, але сьогоднішнє порушення, під час якого 3 винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим,

– сказав міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.

У НАТО також зауважили, що це був "ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати".

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас вважає, що цей інцидент не був випадковістю.

"Нас випробовують, нашим громадянам зараз загрожують майже щодня. Це означає, що нам потрібно мати засоби, зібрані у наших союзників для розміщення біля наших кордонів, тому що це кордон НАТО", – сказала міністерка оборони Литви Довіле Сакалієне.

Вторгнення російських літаків в естонський повітряний простір є досить поширеним явищем, але вони зазвичай не тривають так довго.

У ERR зауважили, що, за даними Повітряних сил країни, з 2014 року російські військові літаки понад 40 разів порушували повітряний простір Естонії.

Ці порушення, власне, почали фіксувати, відколи НАТО розширило свою ротаційну місію з патрулювання повітряного простору Балтії на Естонію після окупації Криму.

Пік припав на 2016 рік, коли було 10 випадків порушень, а з 2019 року їх нараховували 5 або менше. При чому у 2023 – 2024 роках порушень не фіксували.

Що відомо про російські літаки над Естонією?