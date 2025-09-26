Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Что известно о вторжении БпЛА из Венгрии?

Инцидент произошел утром 26 сентября. Радиолокационными средствами ВСУ в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области фиксировали пролет дрона на разных высотах.

В Генштабе отметили, что он дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.

С целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем ВС Украины,

– отметили военные.

Они также опубликовали несколько визуальных примеров фиксации указанного БпЛА.

Где был зафиксирован венгерский разведывательный дрон / Фото Генштаба

Что еще известно об инциденте?