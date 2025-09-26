Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Що відомо про вторгнення БпЛА з Угорщини?
Інцидент стався вранці 26 вересня. Радіолокаційними засобами ЗСУ у повітряному просторі України над територією Закарпатської області фіксували проліт дрона на різних висотах.
У Генштабі наголосили, що він двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.
З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗС України,
– зазначили військові.
Вони також опублікували кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного БпЛА.
Де було зафіксовано угорський розвідувальний дрон / Фото Генштабу
Що ще відомо про інцидент?
Президент Зеленський повідомив, що БпЛА міг ввести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.
Тим часом в Угорщині відкидають звинувачення. У Міноборони країни запевняють, що ця інформація не відповідає дійсності, та й українська сторона ні про що не говорила раніше.
А угорський міністр закордонних справ Сіярто на додачу видав обурливу заяву, що нібито президент Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість" і "починає бачити те, чого насправді немає".