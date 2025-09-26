Сіярто звинувачує українську владу в антиугорські політиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Петера Сіярто у соцмережі X.

В Угорщині відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про фіксування БпЛА вздовж українсько-угорського кордону.

Президент втрачає глузд через свою антиугорську одержимість. Він починає бачити те, чого насправді немає,

– заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.

У МЗС України різко відреагували на ці звинувачення.

"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, його відкрите й приховане протистояння Україні та решті Європи, служіння Кремлю. Жодні ваші нападки на нашого Президента не змінять того, що бачимо ми – і що бачать усі", – зазначив голова МЗС України Андрій Сибіга.

Що відомо про інцидент з угорськими дронами на кордоні з Україною?