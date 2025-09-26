Сіярто звинувачує українську владу в антиугорські політиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Петера Сіярто у соцмережі X.
Дивіться також "Дружба” дорожча за Трампа: Угорщина не відмовиться від російської нафти
Що в Угорщині кажуть про звинувачення у розвідці українських територій?
В Угорщині відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про фіксування БпЛА вздовж українсько-угорського кордону.
Президент втрачає глузд через свою антиугорську одержимість. Він починає бачити те, чого насправді немає,
– заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.
У МЗС України різко відреагували на ці звинувачення.
"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, його відкрите й приховане протистояння Україні та решті Європи, служіння Кремлю. Жодні ваші нападки на нашого Президента не змінять того, що бачимо ми – і що бачать усі", – зазначив голова МЗС України Андрій Сибіга.
Що відомо про інцидент з угорськими дронами на кордоні з Україною?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові фіксували порушення повітряного простору вздовж українсько-угорського кордону з боку невідомих дронів. Ймовірно, вони були угорськими.
Він додав, що за попередньою інформацією, зафіксовані дрони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.