Чому Угорщина відкидає вимогу Трампа?

У вівторок, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп заявив журналістам, що має добрі стосунки з угорським прем'єром Віктором Орбаном і може використати їх, щоб переконати Братиславу припинити імпорт російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Трамп поговорить з Орбаном щодо закупівлі російської нафти

Втім, міністр закордонних справ Петер Сіярто наголосив, що Угорщина не виконає прохання Трампа через географічні обмеження країни.

Ми – країна без виходу до моря, Було б чудово мати доступ до узбережжя, побудувати нафтопереробний завод або термінал для СПГ і підключитися до світового ринку. Але це не наш випадок,

– зазначив Сіярто.

Як зазначає видання, слова Сіярто показують непросте становище Угорщини:

з одного боку, Орбан хизується своєю дружбою Трампом;

з іншого, Братислава має тісні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.

У підсумку ЄС змушений протистояти опору Угорщини та Словаччини щодо посилення обмежень на імпорт російських енергоносіїв.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепфул у коментарі для Deutschlandfunk навіть відзначив іронію у вимогах Трампа до його найближчих союзників в Євросоюзі – Угорщини та Словаччини.

Якщо пан Орбан відчує тиск з боку Дональда Трампа й нарешті почне використовувати інші джерела енергії – це буде позитивний розвиток подій для Європи,

– зазначив Вадепфул.

Важливо! Після початку повномасштабної війни Росії проти України Угорщина лише збільшила закупівлю російської нафти з 61% до вторгнення до 86% у 2024 році. При цьому уряд Орбана не зробив достатньо для диверсифікації постачання енергоресурсів. Альтернативним маршрутом для Угорщини міг би стати трубопровід через Хорватію, але Будапешт заявляє, що тарифи там занадто високі, а потужностей недостатньо щоб повністю покрити внутрішні потреби.

Чому Угорщина не хоче припинити імпорт російських енергоресурсів?

Угорщина й Словаччина сьогодні користуються тимчасовими винятками з санкцій ЄС на імпорт російської нафти та газу трубопроводами, оскільки не мають виходу до моря і не можуть отримувати скраплений природний газ через СПГ-термінали.

І хоча Трамп тисне на ЄС, просуваючи повну відмову від російських енергоресурсів, Угорщина наполегливо відмовляється припинити імпорт нафти й газу Москви. Вона, як і Словаччина, вимагає альтернативної інфраструктури для зміни постачальника енергоресурсів.

Представник уряду Гергей Гуляш навіть нещодавно підкреслив, що Будапешт відкине будь-які ініціативи ЄС, які можуть підірвати стабільність енергетичних постачань країни.

Тому Єврокомісія наразі розглядає можливості щодо обмеження імпорту російської нафти через нафтопровід "Дружба", який забезпечує Угорщину та Словаччину.