Чому Словаччина й Угорщина не відмовляться від енергоносіїв з Росії?
Трамп вимагає скоротити імпорт російської нафти та газу, проте Словаччина й Угорщина готові чинити опір, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Країни заявили, що чинитимуть опір, доки в ЄС не знайдуть достатніх альтернативних поставок.
Перш ніж ми зможемо повністю взяти на себе зобов’язання, нам потрібно створити відповідні умови, інакше ми ризикуємо серйозно зашкодити нашій промисловості та економіці,
– заявила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.
За її словами, спочатку має бути створена достатня інфраструктура для підтримки альтернативних маршрутів. Ці коментарі є опором тиску з боку Трампа, щоб усі держави ЄС припинили імпорт російських енергоносіїв, що вдарить по Словаччині та Угорщині.
Представник уряду Угорщини Гергей Гуляш повторив, що його країна відхилить ініціативи ЄС, які загрожують безпеці її енергетичних поставок.
Коли ЄС відмовиться від енергоносіїв з Росії?
Європа має час відмовитися від російських газу та нафти до кінця 2026 року. За контрактом можна купувати газ та нафту у 2026 році. Але коли настане 1 січня 2027 року, то газу чи нафтопродуктів з Росії "більше не буде".
Словаччина та Угорщина продовжать купувати російські енергоносії. Обидві країни вимагають розвинення енергетичної інфраструктури перед відмовою від російського імпорту. Ці слова стали відповіддю на новий тиск з боку Трампа, який наполягає на тому, щоб всі країни ЄС припинили імпорт російських енергоресурсів.
Загалом ЄС заплатив Москві сотні мільйонів євро за газ. Блок імпортував трубопровідного та скрапленого природного газу з Росії у липні 2025 року на суму 955 мільйонів євро. Найбільше його купували Греція та Угорщина.