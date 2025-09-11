Що Європа пообіцяла Сполученим Штатам?

Водночас до кінця 2026 року, можна купувати російський газ за спотовими контрактами, пише 24 Канал з посиланням на міністра енергетики США Крістофера Райта.

До кінця цього року, як і раніше, можна купувати російський газ за спотовими контрактами,

– сказав Райт.

Згідно з його слів, можна купувати газ за контрактом у 2026 році з Росії. Але щойно настане 1 січня 2027 року, то російського газу більше не буде.

Зверніть увагу! Ба більше, Крістофер Райт додав, що Сполучені Штати планують повністю зайняти місце Росії як головного постачальника енергоресурсів до Європи. Тобто замість російських нафти та газу на ринок прийдуть американські.

Що ще вимагають США від країн Європи?

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче, аби Європейський Союз ввів тарифи до 100% на імпорт з Індії та Китаю. Таким чином можна посилити тиск на Росію і змусити її припинити війну в Україні.

Зазначається, що ініціатива Трампа прозвучала на тлі розчарування Білого дому. Вона виникла через складність досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою. Також не слід забувати й про все більш агресивні російські удари по Україні, які продовжує завдавати Кремль.

Зауважте! Зокрема американський лідер вважає такий варіант простим та очевидним: ввести високі мита та залишити їх до тих пір, доки китайці не припинять купувати російську нафту, адже "насправді нафту їм нікуди подіти".

Що ще відомо про ситуацію з митами?