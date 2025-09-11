Что Европа пообещала Соединенным Штатам?

В то же время до конца 2026 года, можно покупать российский газ по спотовым контрактам, пишет 24 Канал со ссылкой на министра энергетики США Кристофера Райта.

До конца этого года, по-прежнему, можно покупать российский газ по спотовым контрактам,

– сказал Райт.

Согласно его словам, можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит 1 января 2027 года года, то российского газа больше не будет.

Обратите внимание! Более того, Кристофер Райт добавил, что Соединенные Штаты планируют полностью занять место России как главного поставщика энергоресурсов в Европу. То есть вместо российских нефти и газа на рынок придут американские.