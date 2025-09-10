Як у Європі реагують на слова Трампа щодо тарифів проти Індії та Китаю?

Дипломат ЄС заявив, що США висловили готовність ввести аналогічні тарифи, якщо Європейський Союз прислухається до прохання Сполучених Штатів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як зазначають у матеріалі, Трамп зробив цю вимогу, яку було передано під час конференц-дзвінка, спецпредставнику ЄС із санкцій Девіду О'Саллівану та іншим європейським чиновникам. Делегація ЄС наразі перебуває у Вашингтоні для обговорення координації санкцій.

Вони, по суті, кажуть: ми це зробимо, але ви маєте зробити це разом з нами,

– сказав дипломат.

Важливо! Якщо на прохання США відгукнуться, то це призведе до зміни стратегії ЄС. Європа досі надавала перевагу ізоляції Росії через санкції, а не мита.

Трамп, за повідомленням Financial Times, який першим розкрив його прохання, часто погрожував запровадити мита проти Індії та Китаю як покарання за їхні закупівлі російської нафти,

– пишуть у Reuters.

Однак зазначають: влітку Трамп підняв мита проти Індії на 25 відсоткових пунктів частково через її економічні відносини з Кремлем, але він досі не реалізував більш жорсткі варіанти. Водночас час від часу президент США скаржився, що сама Європа повністю не розірвала зв’язки з Росією, яка минулого року постачала близько 19% газу до ЄС.

Зверніть увагу! Блок заявляє, що відданий повному припиненню залежності від російських енергоресурсів.