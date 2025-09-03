Чому США не запроваджують санкції проти Китаю?
Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив ввести санкції проти покупців російської нафти, якщо Київ і Москва не досягнуть угоди, яка покладе край конфлікту, що триває вже четвертий рік, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Поки що Білий дім ввів мита за закупівлі російської нафти лише проти Індії, але не проти Китаю
Президент Трамп не ввів мита на китайські товари, оскільки ці переговори тривають. І війна в Україні, безумовно, є частиною цих переговорів,
– заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.
Вітакер також зазначив, що хоча мита для Індії й "змінили їх розрахунки" щодо закупівель російських енергоносіїв, вони "ймовірно, не сприятимуть зміцненню торговельних відносин з Індією".
Не сперечаюся, що це могло б бути ефективним. Останнього разу, коли Пекін і Вашингтон вели взаємну тарифну війну, вона завершилася введенням 145% мит з обох сторін. Але це не розв'язувати проблему – ні в торгівлі з Китаєм, ні у війні між Росією та Україною,
– підкреслив посол США при НАТО.
Що стосується Китаю, Вітакер підкреслив, що Трамп чітко "розуміє, які козирі у нього на руках", і може ввести мита, якщо вважатиме це необхідним.
Важливо! Минулого місяця Трамп продовжив торгове перемир'я з Китаєм на 90 днів, і сторони також обговорюють можливу зустріч лідерів.
Чи введуть санкції проти КНР?
Франція і Німеччина наполягають на введенні додаткових санкцій, оскільки їхні лідери втрачають терпіння через небажання американського президента відкрито протистояти президенту Росії Володимиру Путіну у зв'язку з його війною в Україні.
Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 4 вересня, проведе зустріч за участю президента України Володимира Зеленського і ряду основних союзників України, включаючи деяких лідерів, які приєднаються до зустрічі віртуально. Поки що неясно, чи візьме Трамп участь в саміті.
