Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що Китай на чолі з Сі Цзіньпінем зараз здається значно адекватнішим партнером, ніж США з Дональдом Трампом. Інші країни розуміють, що з Пекіном принаймні можна домовлятися і не боятися, що угоду потім порушать.
Як дії Трампа посилюють вплив Китаю?
Як наголосив Несвітайлом, звісно, Китай спробує протиснути вигідні для себе умови на різних переговорах. Однак принаймні з ними можна домовлятися. І найважливіше – Китай буде цього дотримуватися.
Звісно, Китай буде десь намагатися щось протиснути та перехитрити. Але, якщо ти розумієшся в системах кредитування та "читаєш текст дрібним шрифтом", то домовитися зможеш. Китай цього дотримається. І Сі завтра не почне говорити, що накладає мита на 50%. Китай не буде ображати чи принижувати лідерів. Це не в їхньому стилі,
– сказав Несвітайлов.
Міжнародні відносини – це не лише взаємодія між державами. Тут багато на що впливають особисті стосунки між лідерами держав. Особливо сильно це стосується країн, у яких демократія з "авторитарним присмаком". Таких держав багато серед Глобального Півдня. Тут можна також згадати і про Угорщину.
Ситуація з Дональдом Трампом видається досить прикрою. Показовим був візит європейських лідерів до Сполучених Штатів.
Нібито про щось домовилися. Говорили про зустріч Зеленського і Путіна, безпекові гарантії. В підсумку Путін на це просто забиває. І кого звинувачує Трамп? Європейських лідерів. Нібито вони такі дивні, що підтримують Україну і надихають її на те, щоб вона не погодилася на капітуляцію. Тобто вони роблять усе, що Трамп вимагав, а ще й залишилися крайніми. Дивлячись на все це, хтось інший подумає, що Штати зараз – ненадійний партнер,
– зазначив Несвітайлов.
У Китаї завершився саміт ШОС
- Упродовж 31 – 1 серпня в Китаї провели саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Цього року туди запросили понад 20 іноземних лідерів. Серед них були прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, російський диктатор Володимир Путін, які поводилися максимально дружньо один з одним. Все це відбувається на тлі загострення відносин між США та Індією через мита.
- Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" та експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов пояснив, чому Китаю важлива організація ШОС. Кінцева мета Сі Цзіньпіна – змінити чинний міжнародний порядок. І в ньому агресор може розпочинати війни і ніяк за це не платити.
- На саміті ШОС Сі Цзіньпін говорив про альтернативу теперішній світовій системі. Там також запропонували членам ШОС безплатну допомогу в розмірі 2 мільярдів юанів (понад 280 мільйонів доларів) та додаткові кредити на суму в 10 мільярдів юанів.