На декларацію звернули увагу в Міністерстві закордонних справ України, передає 24 Канал. Там назвали це "провалом дипломатичних зусиль Москви".

Що відомо про декларацію ШОС – 2025?

Підсумки чергового засідання Шанхайської організації співробітництва вмістили у 20-сторінковій Тяньцзінській декларації. Однак серед згадок про низку війн, терактів і подій у світі там немає нічого про війну Росії проти України.

Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, нав'язати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України,

– зазначають в українському відомстві.

Москві не вдалося звести національні позиції держав-учасниць з цього приводу до "спільного знаменника", який влаштував би країну-агресорку.

Що відомо про ШОС? Шанхайська організація співробітництва заснована у 2001 році – Китаєм, Росією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном та Узбекистаном. У 2017 році до неї приєдналися Індія й Пакистан, у 2023 році – Іран, а у 2024 – Білорусь.

У МЗС нагадали, що без справедливого завершення російської агресії не можна говорити про стійкий глобальний розвиток, міжнародний мир і безпеку, дотримання принципів Статуту ООН чи стабільний та рівноправний розвиток торговельних відносин між регіонами світу.

Українські дипломати також підтвердили позицію щодо необхідності дотримання миролюбними державами норм міжнародного права в оцінках війни Росії проти України.

Враховуючи вагому геополітичну роль КНР, вітатимемо більш активну роль Пекіна в наближенні миру для України, заснованого на повазі до Статуту ООН,

– йдеться в заяві.

