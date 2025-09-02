На декларацию обратили внимание в Министерстве иностранных дел Украины, передает 24 Канал. Там назвали это "провалом дипломатических усилий Москвы".

Смотрите также Прелюдия перед "парадом зла": стал ли саммит ШОС в Китае самым влиятельным в своей истории

Что известно о декларации ШОС – 2025?

Итоги очередного заседания Шанхайской организации сотрудничества поместили в 20-страничной Тяньцзинской декларации. Однако среди упоминаний о ряде войн, терактов и событий в мире там нет ничего о войне России против Украины.

Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют благосклонный к России взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины,

– отмечают в украинском ведомстве.

Москве не удалось свести национальные позиции государств-участников по этому поводу к "общему знаменателю", который устроил бы страну-агрессора.

Что известно о ШОС? Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году – Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году к ней присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году – Иран, а в 2024 – Беларусь.

В МИД напомнили, что без справедливого завершения российской агрессии нельзя говорить об устойчивом глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении принципов Устава ООН или стабильном и равноправном развитии торговых отношений между регионами мира.

Украинские дипломаты также подтвердили позицию о необходимости соблюдения миролюбивыми государствами норм международного права в оценках войны России против Украины.

Учитывая весомую геополитическую роль КНР, будем приветствовать более активную роль Пекина в приближении мира для Украины, основанного на уважении к Уставу ООН,

– говорится в заявлении.

