Так, во время выступления на заседании Совета глав государств-членов ШОС Владимир Путин повторил свой традиционный тезис о том, что для установления долгосрочного мира должны быть устранены "первопричины украинского кризиса", передает 24 Канал.
Что наговорил Путин о войне в Украине?
Глава Кремля цинично заметил, что "кризис" в Украине возник "не в результате нападения России", а из-за якобы спровоцированного Западом госпереворота в Киеве.
Диктатор отметил, что, мол, постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО также среди основных причин конфликта.
Он лживо отметил, что Россия в вопросе "украинского кризиса", якобы, придерживается подхода, что ни одна страна не может гарантировать свою безопасность за счет другой.
Не забыл Владимир Путин вспомнить и за саммит в Аляске, где 15 августа президент США встречал его аплодисментами и красной дорожкой. Политик выразил надежду, что достигнутое на Аляске "понимание" откроет дорогу к миру в Украине.
Обратите внимание! 31 августа – 1 сентября в городе Тяньцзинь проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам аналитиков, Путин использует это мероприятие, чтобы согласовать с Си Цзиньпином позицию по войне в Украине на фоне попыток США добиться ее завершения.
Что известно о последних заявлениях Кремля относительно войны в Украине?
- 31 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил Украину и Европу в нежелании мира. Российский чиновник заявил, что, мол, европейские союзники поощряют Киев продолжать войну и выдвигать максималистские требования для ее завершения. Песков отметил, что пока Киев и его партнеры не согласятся на условия России, "сво" будет продолжаться.
- Также в Москве, хотя на словах и выражают готовность Путина к встрече с Зеленским, на самом деле отвергают ее возможность. Песков отметил, что, мол переговоры на уровне лидеров целесообразны только для того, чтобы финализировать мирное соглашение.
- Между тем пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что мирное соглашение должно предусматривать "демилитаризацию", "денацификацию", и нейтральный статус Украины. Кроме того, Россия требует также обеспечения прав русскоязычного населения в Украине и "канонического православия".
- По данным СМИ, Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом отказался от требования контроля над 4 областями Украины и "согласился" только на то, чтобы ВСУ вышли из Донбасса.