Так, во время выступления на заседании Совета глав государств-членов ШОС Владимир Путин повторил свой традиционный тезис о том, что для установления долгосрочного мира должны быть устранены "первопричины украинского кризиса", передает 24 Канал.

Что наговорил Путин о войне в Украине?

Глава Кремля цинично заметил, что "кризис" в Украине возник "не в результате нападения России", а из-за якобы спровоцированного Западом госпереворота в Киеве.

Диктатор отметил, что, мол, постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО также среди основных причин конфликта.

Он лживо отметил, что Россия в вопросе "украинского кризиса", якобы, придерживается подхода, что ни одна страна не может гарантировать свою безопасность за счет другой.

Не забыл Владимир Путин вспомнить и за саммит в Аляске, где 15 августа президент США встречал его аплодисментами и красной дорожкой. Политик выразил надежду, что достигнутое на Аляске "понимание" откроет дорогу к миру в Украине.

Обратите внимание! 31 августа – 1 сентября в городе Тяньцзинь проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам аналитиков, Путин использует это мероприятие, чтобы согласовать с Си Цзиньпином позицию по войне в Украине на фоне попыток США добиться ее завершения.

Что известно о последних заявлениях Кремля относительно войны в Украине?