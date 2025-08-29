Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможности проведения встречи с президентом Украины, но считает, что она должна быть "хорошо подготовлена", передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что думают в Кремле по поводу встречи Путина и Зеленского?

Российский диктатор хочет, чтобы на встрече с Владимиром Зеленским было подписано окончательное мирное соглашение.

На встрече должны быть финализированы наработки, до этого проработанные на экспертном уровне. Пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит,

– заявил Песков.

Обратите внимание! Reuters ранее опубликовало список условий Путина для прекращения войны, которые он озвучил Дональду Трампу на встрече в Аляске 15 августа.

Также он добавил, что все позиции России по урегулированию конфликта были доведены до Киева в письменном виде.

К слову, ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что встреча между Зеленским и Путиным пока не запланирована, но глава Кремля готов к ней после согласования повестки дня. Лавров также ложно заявил, что Зеленский "отверг все предложения Трампа по урегулированию войны в Украине". Кроме того, российский министр заявлял, что Путин готов к переговорам с Зеленским как "де-факто" главой Украины, но Запад якобы мешает этому.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?