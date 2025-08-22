Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме Традиционная тактика Путина: политолог объяснил, почему переговоры с Кремлем могут стать ловушкой

Что сказал Лавров о планах по встрече Зеленского и Путина?

Сергей Лавров в интервью NBC News заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского пока незапланирована. В то же время, по словам главы российского МИД, глава Кремля якобы готов к встрече.

Президент России готов встретиться с ним (с Зеленским – 24 Канал), когда будет готова повестка дня для саммита. Пока ее нет,

– заявил Лавров.

В то же время прихвостень российского диктатора лживо заявил, что Зеленский на встрече в Вашингтоне якобы сказал "нет" на все предложения Трампа по урегулированию войны в Украине, которые "США считают необходимым". Хотя на самом деле украинский лидер выразил готовность идти к миру и заявлял, что войну надо заканчивать.

Что известно о возможной встрече президентов Украины и России?