Что сказал Лавров о планах по встрече Зеленского и Путина?
Сергей Лавров в интервью NBC News заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского пока незапланирована. В то же время, по словам главы российского МИД, глава Кремля якобы готов к встрече.
Президент России готов встретиться с ним (с Зеленским – 24 Канал), когда будет готова повестка дня для саммита. Пока ее нет,
– заявил Лавров.
В то же время прихвостень российского диктатора лживо заявил, что Зеленский на встрече в Вашингтоне якобы сказал "нет" на все предложения Трампа по урегулированию войны в Украине, которые "США считают необходимым". Хотя на самом деле украинский лидер выразил готовность идти к миру и заявлял, что войну надо заканчивать.
Что известно о возможной встрече президентов Украины и России?
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что он готов к встрече с Владимиром Путиным. По словам президента Украины, эта встреча должна пройти без каких-либо предварительных условий.
В Белом доме, в свою очередь, отметили, что Путин пообещал Дональду Трампу, что он готов лично встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить важные вопросы относительно войны в Украине. Также подготовка к этой встрече уже якобы идет полным ходом.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что встреча президентов возможна, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны. Российский министр добавил, что Москва выступает за внедрение "принципов гарантий безопасности, согласованных в Стамбуле в 2022 году".