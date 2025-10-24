Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по внешней политике, бывший чиновник Госдепа США Дэвид Тафури, отметив, что Путин не хочет прямых переговоров с Зеленским, ведь понимает, что не победит в дискуссии о том, каким должно быть будущее России и Украины.
Почему Путин боится встречи с Зеленским?
Дэвид Тафури подчеркнул, что, во время встречи с украинским президентом, российский диктатор будет в неудобном положении, ведь у него нет харизмы и искренности, которые есть у Зеленского.
Поэтому он предпочитает работать один на один с Трампом. Все потому, что у них нет других людей, которые бы подталкивали Украину к тому, чтобы повлиять на лидера США,
– сказал он.
Кроме того, маловероятно, что Путин серьезно говорит о возможности прекращения огня, поэтому он и не хочет встречи с Зеленским.
Важным также является тот момент, что диктатор совсем не изменил своих требований по завершению войны.
Эти условия являются неприемлемыми для Украины. Так и должно быть, ведь Путин хочет не только уже захваченные восточные регионы, но есть те, которые украинские силы успешно защищают,
– отметил Дэвид Тафур.
Поэтому он считает, что, пока кремлевский диктатор не начнет идти на уступки, нет никакого повода предполагать, что трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина будет иметь успех.
Состоится ли встреча Зеленского с Путиным?
США стремятся, что в ближайшее время состоялась встреча Зеленского с Путиным. В Белом доме заявили, что Кремль, вероятно, не против этого.
Зеленский подчеркнул, что готов присутствовать на трехсторонней встрече с Трампом и Путиным. Он стремится, чтобы организация этого состоялась без всяких условий.
Украинский президент считает, что для российского диктатора личный разговор с ним был бы неудачей. Все потому, что Путин не стремится к реальному миру. Зеленский предположил, что даже для россиян их встреча с российским лидером была бы бессмысленной, ведь не имела бы никаких результатов.