Таку думку 24 Каналу висловив експерт із зовнішньої політики, колишній чиновник Держдепу США Девід Тафурі, зазначивши, що Путін не хоче прямих переговорів із Зеленським, адже розуміє, що не переможе у дискусії щодо того, яким має бути майбутнє Росії та України.

Чому Путін боїться зустрічі із Зеленським?

Девід Тафурі підкреслив, що, під час зустрічі з українським президентом, російський диктатор буде у незручному становищі, адже у нього немає харизми та щирості, які є у Зеленського.

Тому він віддає перевагу працювати сам на сам із Трампом. Все тому, що біля них немає інших людей, які б підштовхували Україну до того, щоб вплинути на лідера США,

– сказав він.

Крім того, малоймовірно, що Путін серйозно говорить про можливість припинення вогню, тому він і не хоче зустрічі із Зеленським.

Важливим також є той момент, що диктатор зовсім не змінив своїх вимог щодо завершення війни.

Ці умови є неприйнятними для України. Так і має бути, адже Путін хоче не лише уже захоплені східні регіони, але є ті, які українські сили успішно захищають,

– зазначив Девід Тафур.

Тому він вважає, що, поки кремлівський диктатор не почне йти на поступки, немає жодного приводу припускати, що тристороння зустріч Трампа, Зеленського та Путіна матиме успіх.

Чи відбудеться зустріч Зеленського із Путіним?