Про це пише 24 Канал з посиланням на прессекретарку Дональда Трампа Керолайн Левітт.

Що в Білому домі кажуть про зустріч Зеленського та Путіна?

За словами представників Білого дому, Володимир Путін готовий особисто зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити важливі питання щодо війни в Україні. Американські партнери впевнені, що російський диктатор готовий до цієї зустрічі.

Керолайн Левітт також зазначила, що підготовка зустрічі президентів "триває повним ходом".

Відомо, що у понеділок, 18 серпня, Дональд Трамп телефонував Володимиру Путіну та наполягав на його зустрічі з Зеленським. Лідери держав мають обговорити територіальні вимоги. При цьому Трамп просив Путіна "бути реалістом".