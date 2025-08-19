Під час переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими союзниками у Білому домі 18 серпня Дональд Трамп зателефонував Путіну. Той нібито погодився на зустріч із Зеленським і висунув свої умови, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

Дивіться також Трамп похвалився угодою: США зароблять сотні мільярдів на українських надрах

Чи хоче Путін зустрічатися із Зеленським і Трампом?

За даними джерел видання, президент США одразу запропонував Путіну провести тристоронню зустріч із ним і Зеленським. Однак російський диктатор заявив, що присутність Трампа не обов'язкова. Він наголосив, що хоче побачити Зеленського віч-на-віч.

AFP пише, що очільник Кремля хотів, аби двостороння зустріч із Зеленським відбулася у Москві. Однак президент України, який на момент розмови Трампа і Путіна перебував у Білому домі, одразу відкинув цю ідею.

Підсумовуючи переговори у Вашингтоні, Володимир Зеленський підтвердив, що диктатор наполягав на тому, аби спершу зустрітися із ним особисто, а потім він допускав саміт вже за участі Дональда Трампа. Український лідер наголосив, що готовий побачитися із Путіним без будь-яких попередніх умов.

Зауважимо, що жодної офіційної інформації щодо готовності Путіна зустрітися із Зеленським від Москви не надходило. У Кремлі лишень заявили, що американський і російський президенти обговорили можливість підняття рівня представництва на переговорах Росії та України.

Тим часом канцлер Німеччини, який був присутній на переговорах у Білому домі, заявив, що зустріч Зеленського і Путіна має бути проведена упродовж наступних двох тижнів. Фрідріх Мерц, щоправда, сумнівається, що очільник Кремля справді наважиться зустрітися із президентом України.